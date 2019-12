Brecht Van Kerckhove wordt opnieuw assistent van Vital Heynen

Brecht Van Kerckhove en Vital Heynen gaan opnieuw samenwerken. Ze werkten al samen bij Maaseik en de nationale ploeg, maar nu trekt Van Kerckhove naar Perugia. Van Kerckhove zat zonder job, want hij stapte zelf op bij de nationale ploeg in november.

Een verrassing is deze overstap niet, want ze hebben al bij meerdere ploegen (Maaseik en nationale ploeg) samengewerkt. Nu gaan ze dus opnieuw samenwerken bij Perugia. Een goede zaak voor Vital Heynen, want hij is ook nog bondscoach van de nationale ploeg van Polen.

Van Kerckhove zat sinds begin november zonder job. Na een teleurstellend EK liet hij de eer aan zichzelf en stapte hij op. Het zal zijn tweede job in het buitenland worden, want eerder werkte hij al bij Tilburg.