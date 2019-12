Roeselare boekt schitterende overwinning tegen Duitse topclub in Champions League volleybal

Roeselare heeft gisterenavond een schitterende overwinning geboekt tegen de Duitse topclub Friedrichshafen. Ze wonnen met 0-3 cijfers op het veld van de Duitsers. Het was de eerste wedstrijd in de Champions League, dus ze zijn uitstekend begonnen.

In de eerste set had Roeselare het zeker niet onder de markt tegen de Duitse topclub. Het werd 23-25. Het was belangrijk voor het vertrouwen, want de Belgische club haalden ook de tweede set binnen met 21-25.

De derde set was er duidelijk te veel aan voor Friedrichshafen. Ze konden nooit aanspraak maken op die derde set en verloren uiteindelijk met 15-25 van Roeselare. De volgende wedstrijd van Roeselare is tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle. Ook zij wonnen hun eerste match.