Roeselare gaat roemloos onderuit in Champions League volleybal, Leuven wint knap

In de Champions League van het volleybal is vicekampioen Roeselare zwaar onderuit gegaan. Haasrode Leuven won dan weer zonder al te veel moeite.

Roeselare begon zwak aan de thuispartij tegen het Poolse Kedzierzyn. Te veel opslagmissers en een goed Pools blok zorgden ervoor dar Roeselare de eerste set verloor met 17-25. Ook in set 2 en 3 kregen de West-Vlamingen geen voet aan de grond en zagen Tuerlinckx ook uitvallen met een blessure.

Roeselare verloor de partij met 0-3 en heeft zo na twee speeldagen één gewonnen en één verloren wedstrijd. Kedzierzyn staat als enige club nog aan de leiding met het maximum van de punten.

Leuven wint wel

Haasrode Leuven ging op zijn beurt knap met de drie punten lopen in Turkije. Tokat was niet opgewassen tegen de Leuvenaren en verloor met 0-3, al kende Leuven veel moeite. In set 1 konden de Vlaams-Brabanders pas afstand nemen met 27 punten.

Set twee ging makkelijk gewonnen met 16-25. Set drie was weer iets lastiger, maar toch konden de Leuvenaren aan het langste eind trekken en werd het 23-25.

Maaseik speelt woensdag tegen de tweede van vorig seizoen, Zenit Kazan.