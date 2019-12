Maaseik klopt grootmacht Kazan na een sensationele wedstrijd

Na een overwinning tegen Ankara heeft Maaseik nu ook gewonnen van de Russische volleybalgrootmacht Kazan. Tegen Kazan haalde Maaseik een 0-2 achterstand op.

In de eerste twee sets leek Maaseik voortdurend achter de feiten aan te hollen. De Limburgers deden het niet onaardig, maar moesten in het slot telkens Kazan laten lopen. 20-25 en 18-25 waren twee keer een duidelijke eindstand van de sets.

In de derde set keerde Maaseik terug: 25-23. Het geloof keerde terug bij de supporters en even later stond het zelfs weer helemaal gelijk. In de korte slotset ging Maaseik er nog op en over met een 20-18. Maaseik is in de zware groep zowaar leider na twee knappe overwinningen.