Simon Peeters na stunt tegen Kazan: "Ongelofelijk dat we dit geflikt hebben"

Maaseik pakte woensdagavond met een stunt uit tegen Kazan. De Limburgers haalden een 0-2 achterstand op en wonnen de wedstrijd. Simon Peeters kon het na afloop moeilijk geloven.

"We komen 0-2 achter tegen Kazan en eigenlijk is dat gewoon normaal", vertelde Peeters bij Sporza. "We hebben op dat moment niets meer te verliezen en het is echt ongelofelijk dat we zoiets geflikt hebben.

Zenit Kazan is één van de beste clubs uit het volleybal: "Het was voor ons zelfs even slikken om die mannen hier te zien trainen. Er spelen heel veel grote namen. Om er tegen te spelen is het prachtig, maar dit is echt onbeschrijfelijk eigenlijk." Maaseik is de eerste Belgische ploeg die ooit tegen een Russische ploeg kon winnen.