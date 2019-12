🎥 Franse topvolleyballer vervolgd voor tik tegen de billen

Maaseik won afgelopen woensdag knap de Champions League-wedstrijd in het volleybal tegen Zenit Kazan. De Russische ploeg moest het in Limburg bijna stellen zonder één van zijn topspelers: Earvin Ngapeth.

Het had niet veel gescheeld of de 28-jarige Fransman had de verplaatsing met zijn team niet kunnen maken. Na het behalen van het wereldkampioenschap voor clubs in Brazilië gingen de spelers van de Russische ploeg op stap. Maar voor de Franse volleyballer - die gezien wordt als één van de beste in de wereld - eindigde die trip in mineur.

Tijdens het feestje gaf Ngapeth een 29-jarige vrouw een tik op haar achterwerk. De Fransman zette meteen daarna een stap achteruit, maar iemand had het opgemerkt en voelde de volleyballer aan de tand.

De vrouw diende klacht in bij de Braziliaanse politie, waardoor Ngapeth een gevangenisstraf van vijf jaar riskeerde. Uiteindelijk moest de Fransman een nacht in de cel blijven en een borgsom van 14.500 euro betalen.

De advocaat van Ngapeth verklaarde dat het om een misverstand ging en dat hij dacht dat het een kennis was. De Fransman heeft ook al zijn excuses aangeboden, maar de vrouw heeft bevestigd verder te gaan in deze zaak.