Dominique Baeyens maakt vijftienkoppige selectie bekend voor olympisch kwalificatietoernooi

De Red Dragons beginne op 5 januari aan hun olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. Bondscoach Dominique Baeyens heeft zijn selectie bekend gemaakt.

De Belgische volleybalmannen beginnen op 27 december aan de voorbereiding op het olympisch kwamificatietoernooi. Dat gaat van 5 tot en met 10 januari door in Berlijn. Baeyens riep in totaal vijftien spelers op. Daarvan moet er nog één afvallen.

Op het Europees kampioenschap in september werden de Belgen uitgeschakeld in de achtste finales. Ook Van de Voorde, Baetens, Van Den Dries en Coolman zijn er niet meer bij. "Elke speler moet voor de volle honderd procent geëngageerd en gemotiveerd zijn", legde Baeyens uit op de persconferentie.

Volle geloof

"Je kan best naar de Olympische Spelen vertrekken met spelers die zich volledig willen geven en er ook volledig in geloven." Als de Red Dragons het toernooi in Berlijn winnen, plaatsen ze zich voor de Spelen van Tokio.

Maar eerst spelen de Belgen op 29 december nog een oefenwedstrijd tegen Egypte. Die wedstrijd zal doorgaan tijdens het internationale kersttoernooi in Roeselare.

De selectie bedraagt volgende spelers:

Stijn D'Hulst, Matthias Valkiers, Jolan Cox, Jeroen Oprins, Hendrik Tuerlinckx, Wout D'Heer, Arno Van De Velde, Pieter Vanhees, Sam Deroo, Igor Grobelny, Kevin Klinkenberg, Tomas Rousseaux, Jelle Ribbens, Lowie Stuer, Tim Verstraete

Vrijdag 10 januari: finale