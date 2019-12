Aalst klopt Maaseik met ruime cijfers en is nu alleen leider

Spanning kregen we in de volleybaltopper tussen Maaseik en Aalst niet te zien. De Oost-Vlaamse bezoekers waren een maat te groot en wonnen met 0-3.

In eigen huis kwam Maaseik er op geen moment aan te pas tegen Aalst. De Ajuinen haalden het in Limburg met 0-3 (21-25, 22-25 en 19-25). Aalst is nu alleen leider in het klassement met een voorsprong van drie punten op Maaseik.

Roeselare komt tot op een punt van Maaseik, maar had het bijzonder lastig in Menen. Er werd met 2-3 gewonnen (25-17, 17-25, 14-25, 25-23 en 12-15) na een lange en spannende partij. Leuven haalde het met 2-3 bij Achel. Zondag neemt Borgworm het nog op tegen Gent.