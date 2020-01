Keert oude bekende terug als bondscoach van Red Dragons?

Krijgt België binnenkort een nieuwe bondscoach? Volgens Het Laatste Nieuws zou oude bekende Vital Heynen na de Olympische Spelen weleens de fakkel van Dominique Baeyens kunnen overnemen.

Baeyens is momenteel bondscoach nadat Brecht Van Kerckhove opstapte als bondscoach van de Belgische volleybalmannen. Zij zijn momenteel in Berlijn waar ze zullen strijden voor een ticket op de Olympische Spelen op een kwalificatietoernooi.

Het Laatste Nieuws meldt nu dat er sprake is van een terugkeer van Heynen bij de nationale volleybalploeg. Baeyens springt in tot de volleybalbond een vervanger heeft gevonden. Baeyens' contract loopt na de Olympische Spelen in Tokio af bij Polen waar hij in 2018 nog wereldkampioen mee werd.