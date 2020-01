Frankrijk wint olympisch kwalificatietoernooi en mag als negende land mee naar de Olympische Spelen

Frankrijk heeft zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. Het mag als negende land mee naar het eindtoernooi. België werd eerder in de poulefase al uitgeschakeld.

In Berlijn gingen acht Europese toplanden op zoek naar één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. EK-finalisten Servië en Slovenië sneuvelden eerder al. Duitsland haalde in eigen land de finale, maar moest daarin het onderspit delven tegen een sterker Frankrijk.

De gastheer werd in drie sets compleet weggespeeld: 3-0 (25-20, 25-20 en 25-23). Japan, Brazilië, Verenigde Staten, Italië, Polen, Rusland, Argentinië, Frankrijk en Tunesië zijn al zeker van hun plek op de Spelen, daar komen nog 3 landen bij uit Azië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.