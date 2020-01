Turkse volleybalvrouwen pakken laatste ticket voor de Olympische Spelen

De Turkse volleybalvrouwen hebben zich als laatste geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze versloegen in het Nederlandse Apeldoorn Duitsland met 3-0.

Na een vlotte 3-0 zege plaatste Duitsland zich voor de finale van het Olympische kwalificatietoernooi. Tegenstander was Turkije dat eerder al met 3-2 te sterk was voor Polen. In de finale zegevierde Turkije met 25-17, 25-19 en 25-22.

Er was geen glorie voor de Yellow Tigers die eerder al verloren van finalisten Duitsland en Turkije. De andere landen die zich wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio zijn Kenia (Afrika), Argentinië (Zuid-Amerika) en Zuid-Korea (Azië). Verder zijn ook Italië, Servië, China, de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland (al is het nog wachten op een definitieve bevestiging na het dopingschandaal) en gastland Japan al zeker. Er komt nog één land bij.