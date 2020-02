Roeselare klopt Friedrichshafenen mag blijven dromen van volgende ronde in Champions League

Roeselare heeft dinsdagavond een gouden zaak gedaan in de groepsfase van de Champions League. Het klopte het Duitse Friedrichshafen met 3-1.

De West-Vlamingen moesten absoluut winnen om nog te mogen dromen van de volgende ronde. volgende week woensdag moet ook Novi Sad voor de bijl in België.

En dan nog wordt het uitkijken wat er in de andere reeksen gebeurt: naast de groepswinnaars gaan ook drie van de vijf beste nummers twee door. Het Poolse Kedzierzyn-Kozle is een maat te groot en al zeker van groepswinst in de poule van de Belgen.

Van een leien dakje liep het dinsdagavond allerminst. Vooral in de eerste twee sets boden de Duitsers fel weerwerk. België haalde het uiteindelijk met 28-26, 26-28, 25-19, 25-17