Roeselare staat vanavond voor een cruciale wedstrijd: bij winst naar kwartfinale Champions League

In het volleybal staat Roeselare vanavond voor een cruciale wedstrijd. Als club vanavond met 3-0 of 3-1 wint van Novi Sad gaan ze naar de kwartfinale van de Champions League. Het zou een knap resultaat zijn van de Belgische club.

Het zou de eerste keer zijn in dit format dat Roeselare de kwartfinale van de Champions League zou halen. Met Novi Sad krijgen ze ook een haalbare tegenstander, want de ploeg kon nog maar twee punten pakken in de groep.

Volgens Het Nieuwsblad is er ook nog een kleine kans dat Maaseik zou doorstoten. Zij moeten winnen van groepswinnaar Jastrzebski, maar ze hebben het ook daarna nog niet in eigen handen. Voor Roeselare ziet het er dus beter uit.