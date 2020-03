Aalst uitgeschakeld in CEV Cup, Roeselare kan enkel in eerste set vuist maken tegen regerende CL-winnaar

Roeselare en Aalst hebben allebei stevig verloren op het Europese toneel. Al waren beide nederlagen wel ingecalculeerd.

Roeselare kreeg in de kwartfinale van de Champions League titelverdediger Citanova over de vloer. Roeselare dreef de Italianen in set één tot het uiterste, maar plooide uiteindelijk toch: 29-31.

Daarna stoomde Citanova door naar 0-3 met 14-25 en 16-25. De terugwedstrijd van volgende week lijkt overbodig.

Aalst

In de kwartfinale van de CEV Cup was Aalst al met 3-0 gaan verliezen op het veld van Novosibirsk.

Ook in de terugwedstrijd werden de machtsverhoudingen al snel duidelijk. De Russen wonnen set één met 12-25. In set twee (19-25) en drie (23-25) bleef de schade een stuk beperkter.

Net als vorig jaar strandt Aalst in de kwartfinale van de CEV Cup.