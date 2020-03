Match Roeselare in Champions League volleybal afgelast: "Tevreden dat de match niet doorgaat"

Roeselare moet deze week niet aantreden in de kwartfinales van de Champions League volleybal. Door het coronavirus is beslist om de wedstrijd te schrappen, want het zou in Italië plaatsvinden.

Roeselare verloor de heenwedstrijd met 0-3 en nu zijn beide ploegen overeen gekomen om de return niet te spelen. Daardoor is Roeselare uitgeschakeld, maar volgens kapitein Tuerlinckx is het de juiste beslissing. "Ik ben tevreden dat de match niet doorgaat. Er viel niet veel meer te rapen en zonder fans is er ook niet veel aan. De kans is groter dat we het coronavirus oplopen dan dat we nog zouden stunten', aldus de kapitein bij Het Laatste Nieuws.