Volleybalseizoen valt compleet in het water door coronavirus: liga neemt erg drastisch besluit

In elke sporttak is het bekijken op welke manier na 3 april de competitie weer hervat kan worden. In het volleybal zal dat in België zelfs helemaal niet meer gebeuren. Tot dat drastische besluit is de Volleyballiga gekomen. Er zal ook geen kampioen aangeduid worden.

De Euromillions League zal dus niet meer hervatten. Geen enkele match gaat nog door. Er zal ook geen rangschikking opgemaakt worden. "In bepaalde clubs mag er niet meer getraind worden tot 19 april of willen buitenlandse spelers zo snel mogelijk terug bij hun familie zijn. Het kampioenschap eind april hervatten zonder competitievervalsing is praktisch onmogelijk", klinkt het in een mededeling van de Liga. Dat is de motivering voor de genomen beslissing. "Daarom zal de Liga-competitie na 3 april niet terug opgestart worden. Symbolisch zou er voor dit seizoen geen kampioenstitel uitgereikt worden. Omdat de competitieformule op die manier in mekaar steekt dat enkel diegene die de eindmeet bereikt, na verschillende fases, de titel krijgt." EUROPESE TICKETS VERDELEN Maar wie mag dan volgend seizoen Europa in? "De Liga zal in goede verstandhouding met de Federatie en afwachtend wat de CEV zal beslissen, afspreken hoe de Europese tickets verdeeld worden."