Volleybalcompetities voor de rest van het seizoen stopgezet: wat met de Europese tickets?

Net zoals in het basketbal is ook in het volleybal de competitie voorgoed stopgezet dit seizoen. Op 31 maart zal een beslissing vallen over de kampioenstitels en de dalers in de lagere reeksen en over de Europese tickets op het hoogste niveau.

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen in de sportwereld. De basketbalcompetitie werd al voorgoed stopgezet, waardoor Filou Oostende al zeker is van een negende titel op rij. Nu is ook de volleybalcompetitie stilgelegd. In het basketbal worden de Europese tickets verdeeld op basis van de rangschikking die er nu is, maar in het volleybal zal pas op 31 maart een beslissing genomen worden. Ze gaan dan ineens ook beslissen over de kampioenstitels en de dalers in de lagere reeksen.