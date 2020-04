Maaseik pakt uit met absolute toptransfer: Red Dragon keert terug naar de club

Maandagmiddag pakte Maaseik immers uit met groot transfernieuws. De kampioen van 2019 haalde international Jolan Cox terug naar de Stedelijke Sporthal van Maaseik. Cox, die in 2018 en 2019 deel uitmaakte van de kampioenenploeg, keert na een jaar bij het Franse Nice terug naar het bekende nest.

@JolanCox & #VCGREENYARDMsk, both very ambitious, found each other again fairly quickly. Two ambitious top players, Lou Kindt & Jolan, looking forward to ’20-’21 and will drive each other to an absolute top level. Welcome home, Jolan!