Nog een transfer bij Maaseik: spelverdeler voor volgend jaar is binnen

Greenyard Maaseik heeft zich versterkt met Javad Karimi. De Limburgers gingen de spelverdeler (2m04) wegplukken bij het Iraanse Paykan. Voor de 22-jarige internationale wordt het zijn eerste avontuur in het buitenland.

Zo heeft de club een vervanger voor Zimmermann op de spelverdelerspositie te pakken. De Duitser verlaat de Belgische competitie voor Perugia.

Newsflash: Iranian international Javad Karimi Souchelmael (°March 1st ’98, 204cm) new setter for #VCGREENYARDMsk. Since 2019 part of Paykan Teheran A-team (7-times Asian champion), where he also was Captain at his young age. Welcome at Maaseik, Javad Karimi! pic.twitter.com/VF5Kw2kpvy