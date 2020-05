Vital Heynen was in Italië toen coronavirus uitbrak in zwaar getroffen land: "Veel angst"

Vital Heynen was coach bij het Italiaanse Perugia toen het coronavirus uitbrak in de laars. "Het virus heeft vooral lelijk gedaan in het noorden, maar er was hier veel meer angst dan in België", weet hij.

Vanaf het bericht dat Frans president Macron een toespraak ging houden, wist Heynen dat hij moest vertrekken. "Ik dacht dat hij de grenzen zou sluiten dus ben meteen in mijn auto gesprongen en naar België gereden", vertelt Heynen bij Het Nieuwsblad. "De zorg is in Italië ook heel goed, maar de capaciteit is er veell lager dan in Italië."

Veiligheidsmaatregelenvgenomen voor Lockdown

"Ik heb het in de supermarkt in België meteen aan de stok gekregen met een winkeluitbater omtrent hygiëne en het dragen van mondmaskers. Hij wist niet wat er op hem af ging komen. Ik had ook mijn beide ouders al in quarantaine gezet nog voor de lockdown. Ik zag wat er in Italië gebeurde en wou niet hetzelfde meemaken in België", klinkt het.

In Italië is de volleybalcompetitie zoals in België definitief stopgezet. "Ze hebben nog lang geprobeerd om te kunnen hervatten, vooral voor het tv-geld. Maar dat was tevergeefs", weet Heynen die ook nog bondscoach is in Polen. Vindt hij de uitstel van de Olympische Spelen erg?

"Goh... het is uitstel en geen afstel hé. Ik heb in tegenstelling tot de Rode Duivels een redelijk jonge kern. De spelers kunnen nog een jaartje rijpen dus eigenlijk is het voor ons een goede zaak dat de Spelen uitgesteld zijn."