Toptransfer in het volleybal voor Maaseik: club haalt Noors toptalent binnen

In het volleybal heeft Maaseik voor een mooie transfer kunnen zorgen. De club heeft namelijk Oskar Espeland binnengehaald. Het gaat om een 18-jarige Noor en hij is een receptie-hoekspeler.

Oskar Espeland is niet onbekend in eigen land. Hij wordt namelijk gezien als een groot talent en hij won al twee keer de prijs "Talent van het Jaar" in de Noorse competitie. Hij tekende een contract van twee seizoenen.

Bij Maaseik zijn ze uiteraard opgetogen met de transfer. In een interview bij Sporza leggen ze uit dat Oskar Espeland een speler is voor de toekomst. "Hij is als een ruwe diamant. We zullen hem volgend seizoen misschien nog niet veel zien bij de eerste ploeg, maar het is slechts een kwestie van tijd."