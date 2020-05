Yellow Tigers moeten een streep trekken door deelname aan prestigieuze landencompetitie

Het coronavirus heeft in de volleybalwereld zijn volgende slachtoffer gemaakt. De Nations League volleybal, een prestigieuze landencompetitie, zal dit jaar niet plaatsvinden.

Dat is een dikke streep door de rekening van de Yellow Tigers, ons Belgisch vrouwenteam dat ook ging deelnemen aan de competitie.

De groepswedstrijden moesten normaal gezien in mei en juni afgewerkt worden, de finales waren voorzien in juli. Er gingen ook enkele wedstrijden plaatsvinden in België.