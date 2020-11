Zeer moeilijke situatie voor het volleybal: "Elkaar helpen om uit deze crisis te geraken"

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen bij verschillende sporten. Zo ook bij het volleybal, want volgens Dirk Specenier, manager en financieel directeur bij Roeselare, wordt het een bloedbad als de overheid niets zou doen.

Dirk Specenier gaf meer uitleg bij De Tribune, de podcast van Sporza. Zo vertelde hij dat de clubs zullen moeten samenwerken om te overleven. "Het is een moeilijke situatie. Er zijn minder inkomsten omdat er bijvoorbeeld geen tickets meer verkocht kunnen worden, maar er zijn ook meer uitgaven. Het is een moeilijke situatie en we moeten elkaar helpen om uit deze crisis te geraken", aldus Specenier.

Volgens de manager en financieel directeur van Roeselare is er steun nodig van de overheid. "Als de overheid niets doet, krijgen we een bloedbad. Er werd al geholpen met protocollen en er zijn al tegemoetkomingen geweest, maar de tegemoetkomingen zijn voor alle clubs en niet enkel de profclubs."