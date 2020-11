Ex-bondscoach Vital Heynen is besmet met coronavirus

Vital Heynen coacht in Italië Perugia en liet op Twitter weten dat hij het vreemd vond de afgelopen week. "Bijna heel het team is positief op Covid en ik niet? Misschien sta ik niet dicht genoeg bij de groep", klinkt het met een knipoog.

Heynen vat het in ieder geval luchtig op. "Sinds gisteren behoord ik tot dezelfde groep, ik ben 'positief'. Ik heb milde symptomen en een raar gevoel in mijn hoofd, maar dat heb ik altijd", luidt de rest van de tweet.

Heynen combineert zijn job bij Perugia met de functie van bondscoach bij Polen. In september 2018 verliet hij de nationale ploeg van België.

Almost my whole team Covid-positive and me not šŸ¤·‍ā™‚ļø ? Maybe I am not close enough to my team. But since yesterday, I belong to the same group. I am ‘positive’ , of course in quarantaine with mild to no symptoms. I have only a strange feeling in my head, but that I had always šŸ˜‰. pic.twitter.com/CGHpRf08CT