Roeselare en Maaseik lopen verder weg van de rest in Euromillions Volley League

Zaterdagavond moest Maaseik aan de bak in Aalst en moest Roeselare het in eigen huis opnemen tegen Achel in de Euromillions Volley League. Beide ploegen kenden geen problemen met de tegenstand.

Lindemans Aalst stond voor de wedtrijd op plaats drie en hoopte om Greenyard Maaseik en Lindemans Aalst zo lang mogelijk te kunnen bijbenen maar in het onderlinge duel met de Limburgers moest Aalst toch het hoofd bieden. De setstanden waren 23-25, 25-20, 19-25 en 16-25. In West-Vlaanderen had leider Knack Roeselare het iets makkelijker met rode lantaarn Tectum Achel. Achel kon geen set winnen en verloor met 25-13, 25-20 en 25-25. Roeselare blijft leider, ze hebben één punt meer dan Maaseik.