Aalst speelt sterk in de Champions League tegen Fenerbahçe, maar verliest met het kleinste verschil

In de Champions League in het volleybal is Aalst er niet in geslaagd om haar eerste wedstrijd van de campagne te winnen. Ze namen het op tegen de Turkse club Fenerbahçe en Aalst verloor met 2-3.

Aalst is er volgens Sporza niet in geslaagd om te stunten tegen Fenerbahçe in de Champions League. De Belgische club begon niet slecht en haalde de eerste set binnen met 25-20, maar Fenerbahçe ging erop en erover (22-25 en 21-25). Aalst kon wel nog een vijfde set afdwingen door de vierde set met 25-17 te winnen, maar in de laatste set haalde Fenerbahçe de wedstrijd binnen met 9-15. Net geen zege dus voor Aalst in de eerste wedstrijd van deze editie van de Champions League.