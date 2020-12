Maaseik verslikt zich in Menen, Roeselare diept kloof uit

Maaseik is twee jaar op rij kampioen geworden in de Belgische volleybalcompetitie maar in 2020 loopt het niet van een leien dakje voor de Limburgers. Tegen Menen boekten ze al hun tweede nederlaag van het seizoen.

De eerste verliespartij was eind oktober in Roeselare. Toen werd het 3-2, geen schande en ook nog een puntje mee uit West-Vlaanderen. Zaterdagavond werd er echter met 2-3 verloren in eigen huis tegen Menen. De eerste set was een kaskraker van formaat die met 32-34 gewonnen werd door de bezoekers. Nadat Maaseik sets 2 en 3 kon winnen, leek het gewonnen spel maar Menen sleepte toch nog een vijfde set uit de brand. Puntenverlies was dan al een feit maar Menen won ook nog eens de laatste en beslissende set met 15-17. Aangezien Knack Roeselare eenvoudig won tegen Waremme, staan de West-Vlamingen al 6 punten voor in de stand. Maaseik staat op zijn beurt wel 8 punten voor op Aalst maar Menen kan dichterbij sluipen als het zijn beide inhaalmatchen wint.