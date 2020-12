Knack Roeselare staat voor loodzware week in Champions League volleybal

In het volleybal kent de Champions League een ander concept vanwege het coronavirus. Als resultaat daarvan moet Knack Roeselare deze week het in eigen huis opnemen tegen enkele wereldtoppers.

Modena

Met Modena moet Roeselare het alvast opnemen tegen een echte wereldtopper. De Italiaanse club heeft de Champions League al 4x gewonnen en was vooral succesvol in de jaren 90 van de vorige eeuw. Al wonnen ze in 2016 nog wel het Italiaanse kampioenschap en de beker. Met spelers als Christenson en Gebrennikov is Modena de absolute favoriet om de groep te winnen.

Kemerovo

Bij de Russische opponent Kuzbass Kemerovo speelt dan weer een Italiaanse topspeler, Ivan Zaytsev. Met Perugia won hij zilver in de Champions League van 2017 en met de nationale ploeg van Italië behaalde hij olympisch zilver en brons.

Warschau

Vooral de coach van Warschau is een bekende in België want de Italiaan Andrea Anastasi leidt de Poolse club. Anastasi was in 2018 nog bondscoach bij België en werd als coach zowel Europees- als wereldkampioen.

Roeselare

De Europese erelijst van Knack Roeselare is in de verste verte niet zo indrukwekkend als die van hun tegenstanders. Maar de West-Vlamingen zijn wel goed in vorm dit jaar. Van de 30 punten die ze konden behalen in de competitie, hebben ze er 29 ook effectief gehaald. Enkel tegen Maaseik werd er een puntje verloren omdat het 3-2 was voor Roeselare.