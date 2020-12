Roeselare verliest in Champions League volleybal, Maaseik boekt overwinning in CEV Cup

Roeselare heeft haar eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League volleybal verloren. De Belgische ploeg verloor met 0-3 van Warschau. Maaseik gaat dan weer naar de kwartfinales van de CEV Cup na een overwinning tegen Ankara.

In de Champions League van het volleybal speelde Roeselare gisterenavond haar eerste groepswedstrijd van het seizoen. Meteen geen makkelijke opgave, want ze namen het op tegen Warschau. Na een moeilijke wedstrijd werd het 0-3 voor de Polen en zo heeft Roeselare haar start in de Champions League gemist.

Voor Maaseik gaat het op Europees vlak beter. Zo won de Belgische ploeg in de CEV Cup met duidelijke 3-0 cijfers van het Turkse Ankara. Zo is Maaseik geplaatst voor de kwartfinales van het Europees toernooi.