Roeselare verweert zich goed in Champions League, Maaseik naar halve finale CEV Cup

In het volleybal moesten met Maaseik en Roeselare de twee grootste Belgische teams aan de bak in twee verschillende internationale competities.

Roeselare verloor eerder deze week al met 0-3 van Warschau en Kemerovo. Geen schande aangezien de Russische en de Poolse ploeg absolute toppers zijn. Ook het Italiaanse Modena is zo'n topploeg maar Roeselare wou zich niet zomaar gewonnen geven.

En dat gebeurde ook zeker niet want Roeselare won meteen de eerste set met 25-27. Ook de derde set was een prooi voor de West-Vlamingen waardoor ze nog maar één set moesten winnen om een mooie zege te boeken.

Maar Modena ging toch nog op en over Roeselare, in de 4e set werd het 25-22. en ook de tie-break ging naar de Italianen. Jammer voor Roeselare, maar ze verlaten de heenronde van de Champions League met opgeheven hoofd. De terugronde staat in februari gepland.

Maaseik wint wel

Ook Maaseik kwam aan de bak in Europa donderdagavond. Niet in de Champions League, wel een niveautje daaronder in de CEV Cup. In de kwartfinale haalde Maaseik het van thuisploeg Las Palmas met 3-2.