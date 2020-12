Volleybal volgt handbal en verklaart een blanco seizoen 2020-2021

Net zoals in het handbal zal er dit jaar ook geen eindrangschikking opgemaakt worden in het volleybal in de nationale reeksen. Er zullen dus geen stijgers of dalers zijn.

"Uitgezonderd de Ligareeksen zullen voor alle nationale reeksen de kalenders afgewerkt worden wanneer de overheid het toelaat, maar er zullen geen klassementen opgesteld worden. Bijkomstig zullen er ook geen stijgers en dalers zijn. En ook in de Ligareeksen zullen er geen dalers zijn", klinkt het bij Volley Belgium. "De jeugdcommissie van Volley Vlaanderen bekijkt samen met de jeugdverantwoordelijkheden van de BLVV's hoe de competitie vanaf 15 januari zal worden hervat", zegt men over de jeugd. Steeds meer sporten lijken dus na 2020 ook in 2021 last te zullen ondervinden van het coronavirus. Vooral de indoorsporten zullen de meeste last ondervinden, alhoewel groepssporten buiten door de overheid ook nog altijd on-hold is gezet.