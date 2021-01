Roeselare wordt halt toegeroepen door Maaseik

In de Euromillionsvolleyleague heeft Maaseik ervoor gezorgd dat Roeselare voor het eerst een nederlaag heeft geleden. Maaseik won in eigen huis met 3-1.

Maaseik is de laatste kampioen van de Belgische volleybalcompetitie aangezien er geen winnaar is uitgeroepen in 2020. Roeselare begon desondanks niet als underdog aan de wedstrijd want met een nagenoeg foutloos rapport stonden ze aan de leiding in het klassement.

De eerste set was ook meteen voor de bezoekers na een spannende 26-28 maar in de tweede set liep het mis voor de West-Vlamingen. Maaseik ging op en over Roeselare met 25-21.

Daarna liet Maaseikniets meer liggen en stoomde het door richting de overwinning. In sets 3 en 4 werd het 25-18 en 25-21. Door de overwinning komt Maaseik samen met Roeselare aan de leiding in het klassement.