Topsportvolleybal spelen met mondmasker: Yoran Raymaekers moet het doen

De 22-jarige Yoran Raymaekers speelt bij het Amerikaanse universiteitsteam van Quincy Hawks. Daar is trainen en spelen met een mondmasker op verplicht.

Raymaekers zit voor het tweede jaar bij de Hawks. Hij speelde in ons land nog bij Borgworm en haalde de selectie U21 bij de Red Dragons. Het niveau in de States ligt volgens Raymaekers bijzonder hoog.

“De Europese beloften van de nationale ploegen buiten beschouwing is dit hier het hoogste niveau van de wereld in onze leeftijdscategorie tussen 18 en 23 jaar”, vertelt hij aan HLN.

En ook daar ontsnappen ze niet aan corona-protocollen. “In de regionale conference waarin wij spelen moeten we trainen en spelen met mondmasker”, zegt Raymaekers. “De NCAA wil geen risico’s nemen en heeft daarom strenge regels uitgevaardigd om zoveel mogelijk verschillende sporten veilig te laten doorgaan. Het belangrijkste is dat we onze passie mogen doen, daar wil je dan ook harder voor trainen.”

En dat heeft uiteraard zijn gevolgen. “Maar we wisten dat we met mondmaskers moesten spelen. We zijn daar ook in de training professioneel fysiek op voorbereid”, zegt Raymaekers nog. “Onze algemene conditie is nooit beter geweest. Mochten we nu ineens weer zonder masker spelen, zou ik niets van de wedstrijd voelen. Als ik nu met mondmasker na lange rally’s moet focussen op de opslag, is het wel even naar adem happen.”