Nieuwe speler met blessure bij Decospan VT Menen

Decospan VT Menen ziet een vierde speler geblesseerd uitvallen. Jelle Sinnesael brak op training zijn pink.

Menen hoopt om binnenkort Seppe Rotty, Anshel Ver Eecke en Yentl Bille te recupereren, maar ziet nu Jelle Sinnesael geblesseerd uitvallen.

De kapitein van Menen brak zijn pink deze week op training. “Zeer ongelukkig”, reageert Sinnesael bij KW. “In een blokactie kreeg ik een keiharde smash van een ploeggenoot tegen de pink en ik voelde meteen dat het niet oké was. Helaas is er ook effectief een breuk vastgesteld.“

Gelukkig is de volgende wedstrijd voor Menen pas op 27 februari. “In principe moet ik een zestal weken aan de kant blijven maar ik reken erop dat ik de trainingen over een week of vier al lichtjes kan hervatten. Ik wil sowieso nog iets tonen dit seizoen.”