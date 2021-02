Seppy Rotty valt opnieuw uit: Spoedoperatie ondergaan

Decospan VT Menen beleeft een hallucinante periode. Na heel wat blessureleed zag het nu Seppe Rotty uitvallen met een appendix.

De jongeling van Menen was pas terug nadat hij een tijdje out was met een enkelblessure. Hij werd zondagmorgen met hevige buikpijn in het ziekenhuis opgenomen.

“Nog geen idee hoe ernstig het is”, liet Rotty aan KW weten. “Ik hoop om zo snel mogelijk weer te trainen en om fit te geraken voor de play-offs. Mijn lesvrije week had ik me ook wel anders voorgesteld.”

Het bleek uiteindelijk om een appendix te gaan en daarvoor was een spoedoperatie nodig. Eerder deze week viel sterkhouder Jelle Sinnesael uit met een gebroken pink.