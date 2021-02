Roeselare sluit Champions League af met megastunt

Knack Roeselare heeft de campagne in de Champions League afgesloten met een stunt van formaat. Het won van het Italiaanse Modena met 3-0.

Roeselare had niks meer te winnen of te verliezen in de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen topclub Modena. Voor de Italianen was de match wel nog van belang, om zeker te zijn van een plaatsje in de volgende ronde.

Roeselare zette een dijk van een partij neer in Italië. Mathijs Desmet was uitblinker van de dag. Drie knappe sets (22-25, 21-25 en 22-25) leverde een fantastische zege op.

Modena had uiteindelijk nog het geluk dat concurrent Warschau ook verloor, waardoor het toch als groepswinnaar doorstoot naar de volgende ronde.