Roeselare wint Beker van België in het volleybal

Roeselare heeft in een traditionele finale tegen Maaseik de Beker van België gewonnen in het volleybal.

Roeselare ging tegen grote rivaal Maaseik op zoek naar de zesde bekertitel op rij. Bovendien zou het de 14e titel betekenen voor Roeselare, een evenaring van het record van Maaseik. De Limburgers staan al van 2012 droog in de beker en zouden heel graag opnieuw de trofee in hij prijzenkast zetten.

Roeselare begon als beste aan de wedstrijd en haalde de eerste set binnen met 25-21. In de tweede set kon Maaseik langer gelijke tred houden maar opnieuw ging de set naar Roeselare met 25-23. De opmars van Maaseik liet zich gelden in de derde set want de Limburgers konden die naar zich trekken met 19-25.

Een hele ommekeer werd het echter niet want Roeselare liet zich niet van zijn stuk brengen. Bij 24-19 kregen ze hun eerste wedstrijdpunt en dankzij een netfout van Maaseik ging de trofee naar West-Vlaanderen voor het 6e jaar op rij.