Finale is bekend, eeuwige rivalen Maaseik en Roeselare strijden om titel

Het staat een beetje in de sterren geschreven in het Belgische volleybal, al is er soms nog wel een verrassing mogelijk. In 2021 niet: Maaseik en Roeselare spelen de finale van de Belgische competitie.

Enkele weken geleden streden Maaseik en Roeselare ook al om de beker, de finale werd gewonnen door Roeselare. De West-Vlamingen waren de eersten om zich te plaatsen voor de finale van de Euromillionsvolleyleague. Menen probeerde nog een stuk tussen de wielen te gooien en verweerde zich goed, maar verloor uiteindelijk in drie sets met 26-28, 21-25 en 11-25. Later op de avond plaatste ook Maaeseik zich voor de titelfinale. Tegenstander Leuven had nog geen punt gesprokkeld in de titelplay-offs maar kon bijne voor een verrassing zorgen. Uiteindelijk won Maaseik met 3-1 (25-22, 25-23, 26-28, 25-22). Volgende week nemen Roeselare en Maaseik het tegen elkaar op in de titelplay-offs, de winnaar van dat duel behaalt hoogstwaarschijnlijk het thuisvoordeel in de finale.