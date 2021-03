Lise Van Hecke en Laura Heyrman pakken CEV-cup met hun Italiaanse club

Lise Van Hecke en Laura Heyrman hebben met Monza ook de terugmatch in de finale van de CEV-cup met 3-0 gewonnen van het Turkse Istanbul.

De heenwedstrijd hadden onze twee landgenoten al met 3-0 in eigen huis gewonnen. Dinsdag wonnen ze in Turkije met dezelfde cijfers. Van Hecke en Heyrman hadden nog geen Europese trofee op hun palmares staan.

De heenmatch in Monza had al voor een stevige uitgangspositie gezorgd. Monza was daarin duidelijk een klasse te sterk voor Istanbul. In Turkije draaide het opnieuw op een stevige overwinning uit.

Van Hecke scoorde in de eerste twee sets maar liefst 10 punten. Met 17-25 en 19-25 was de zege toen al binnen. In de derde set, die met 19-25 gewonnen werd, mochten de Belgen rusten.