Hendrik Tuerlinckx maakt verrassende overstap en verlaat Roeselare na 13 jaar

Een nieuwe uitdaging voor Hendrik Tuerlinckx in het volleybal. De 33-jarige Tuerlinckx speelde al 13 jaar voor Roeselare, maar op het einde van dit seizoen wordt de samenwerking stopgezet. Hij trekt naar Haasrode-Leuven.

Hendrik Tuerlinckx is de voorbije jaren een belangrijke speler geweest voor Roeselare. Volgens Sporza won hij zes titels en zeven bekers met de club en hij is ook al vier keer tot Speler van het Jaar uitgeroepen in de Belgische competitie.