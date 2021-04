Maaseik verliest op laatste speeldag play-offs: Roeselare heeft thuisvoordeel in finale

Zaterdagavond werden de laatste wedstrijden in de play-offs van het volleybal afgewerkt. Zo won Roeselare met 0-3 van Haasrode-Leuven en Maaseik verloor verrassend met 1-3 van Menen.

Roeselare en Maaseik zullen tegenover elkaar staan in de play-off-finale van het volleybal. Beide ploegen waren al zeker van een plaats in de finale, maar gisterenavond moesten ze hun laatste wedstrijd nog afwerken in de play-offs.

Daarin won Roeselare met 0-3 van Haasrode-Leuven, terwijl Maaseik met 1-3 verloor van Menen. Roeselare was echter al zeker van de eerste plaats en daardoor heeft de ploeg ook het thuisvoordeel in de finale.