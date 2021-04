Maaseik haalt het van Roeselare in eerste wedstrijd finale play-offs volleybal

Roeselare begon met een voordeel tegenover Maaseik aan de finale van de play-offs volleybal, maar het voordeel is al helemaal weg. Roeselare mocht namelijk thuis starten, maar in eigen huis werd meteen met 1-3 verloren. Wie als eerste drie wedstrijden kan winnen, is de nieuwe kampioen. De volgende wedstrijd staat op 7 april op het programma en dan moet Roeselare op bezoek bij Maaseik.