Nog eens aflossing van de wacht: Roeselare klopt titelverdediger derde keer op rij en is de nieuwe kampioen

Het verdict is gevallen: na alweer een sterke prestatie heeft Roeselare zich tot nieuwe kampioen gekroond in het volleybal. Rivaal Maasek moet zijn titel afstaan en was ook de ploeg die geklopt werd in de finale van de play-offs.

Nochtans was Maaseik in de eerste finalewedstrijd met 1-3 gaan winnen in Roeselare. Sindsdien gunden de West-Vlamingen hun tegenstander niets meer. Ze wonnen wedstrijd 2 en 3 zonder setverlies en trokken die lijn gewoon door in wedstrijd 4. Nochtans waren zeker de eerste twee sets enorm spannend, maar Roeselare had net dat tikkeltje meer in huis op de belangrijke momenten. Zo won het beide sets met 23-25 en lonkte een nieuwe titel al. Thuisploeg Maaseik stond met de rug tegen de muur. 3-1 IN FINALE PLAY-OFFS De wilskracht brokkelde bij die achterstand ook wat af en met 19-25 zette Roeselare de kers op de taart. Goed voor een 0-3-overwinning en een 3-1 eindstand in de finale van de play-offs: Roeselare volgt Maaseik op als nieuwe volleybalkampioen.