Asterix pakt na de beker ook de titel in het volleybal

Asterix Avo Beveren is na bekerwinnaar ook landskampioen in het damesvolleybal geworden. In de finale werd Jaraco Volley Limburg opzijgezet.

Asterix klopte Limburg met heel duidelijke cijfers. Het werd 25-16, 25-18 en 25-15. Voor Asterix is het meteen ook de dubbel na de eerdere bekerwinst.

Deze titel is voor Asterix de veertiende in het rijtje. Coach Kris Vansnick was achteraf heel tevreden. “Ik vond deze wedstrijd nog beter dan de bekerfinale. Tactisch waren we perfect voorbereid en de speelsters hebben dat tot in de puntjes uitgevoerd. Het was echt genieten”, zei hij aan Sporza.

De trainer van Jaraco erkende zijn meerdere in de tegenstander. “Kieldrecht was tactisch heel goed, ontwikkelde een gigantische servicedruk en speelde heel snel. Dat tempo konden we niet aan. Wij zijn nooit in ons spel kunnen komen. Toch ben ik trots op mijn team dat we tweede van België zijn”, klonk het bij coach Julien Van de Vyver van Jaraco.