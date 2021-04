Enkele verrassingen bij de uitreiking van de Volleyproms

Kampioenen Roeselare en Asterix Avo pakten het merendeel van de prijzen op de Volleyproms, al was er ook één grote verrassing.

Stijn D'Hulst werd verkozen tot Speler van het Jaar, Silke Van Avermaet was de beste speelster bij de vrouwen. Frank Depestele (Menen) werd wel verrassend gekozen tot Coach van het Jaar.

"We hadden een echt boerenjaar", zegt D'Hulst. "We hadden 12 heel stevige spelers, een zeer sterk collectief. Of ik het verschil heb gemaakt in de play-offs? Ik vond het juiste ritme en was een belangrijk stuk van de puzzel."

"Deze prijs bewijst dat ik een vaste waarde ben geworden voor de club", zei Van Avermaet. "Nu ga ik op zoek naar een betere competitie."

De prijs voor Coach van het Jaar ging verrassend niet naar Steven Vanmedegael van Roeselare, maar wel naar Frank Depestele van Menen dat derde werd.

Kris Vansnick, de coach van kampioen Asterix Avo, werd Coach van het Jaar bij de vrouwen.

Een overzicht van de prijzen:

Speler van het Jaar: Stijn D'Hulst (Roeselare)

Speelster van het Jaar: Silke Van Avermaet (Asterix Avo)

Rookie van het Jaar (m): Mathijs Desmet (Roeselare)

Rookie van het Jaar (v): Britt Rampelberg (Asterix Avo)

Coach van het Jaar (mannen): Frank Depestele (Menen)

Coach van het Jaar (vrouwen): Kris Vansnick (Asterix Avo)

Red Dragon van het Jaar: Sam Deroo

Yellow Tiger van het Jaar: Lise Van Hecke