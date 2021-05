Wissel van de wacht? Twee ploegen winnen voor het eerst Champions League volley

Want de winnaars zetten hun naam, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, voor de eerste keer op de erelijst. Bij de mannen ging de trofee naar het Poolse Kedzierzyn. Zij wonnen van thuisspelers Trentino in 4 sets: 25-22, 25-22, 20-25, 28-26.

In de kwartfinales schakelden ze regerend winnaar Civitanova uit en in de halve finales wonnen ze van Kazan. Zo schakelden ze meteen de vorige 5 winnaars uit.

