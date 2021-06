Geen finale voor Red Dragons in European Golden League na nederlaag tegen Oekraïne

De Red Dragons zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de European Golden League. Ze hadden het niet onder de markt tegen Oekraïne en verloren dan ook kansloos met 3-0.

Onze nationale mannenploeg in het volleybal nam het in de halve finales van de European Golden League op tegen Oekraïne, maar de Red Dragons kenden een moeilijke avond. Oekraïne was uiteindelijk met 3-0 te sterk.

Daardoor zijn de Red Dragons dus uitgeschakeld in de European Golden League. Oekraïne is dan weer geplaatst voor de finale en daarin neem het land het op tegen Turkije. De Turken haalden het met 2-3 van Estland in de andere halve finale.