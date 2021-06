Red Dragons verliezen opnieuw zwaar in de European Golden League

Vandaag stond in de European Golden League de wedstrijd om de derde plaats tussen Estland en de Red Dragons op het programma. De wedstrijd draaide echter uit op een sisser voor onze nationale ploeg. Estland haalde het namelijk met duidelijke 3-0 cijfers van de Red Dragons. Daardoor eindigt ons land op de laatste plaats in de European Golden League. Later vanavond staat de finale tussen Oekraïne en Turkije op het programma.