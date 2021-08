Yellow Tigers straks tegen Rusland, zorgen rond Britt Herbots

De Yellow Tigers gaan om 17 uur op het EK volleybal op zoek naar een stuntzege tegen Rusland.

Na de nederlaag tegen Servië ontmoeten de Yellow Tigers straks om 17 uur opnieuw een topper in het volleybal bij de vrouwen. Trainer Gert Vande Broek zal wellicht Britt Herbots aan de kant moeten houden door een buikspierblessure.

"Ze heeft gisteren pas haar eerste wedstrijd op volle intensiteit gespeeld", zegt Van de Broek bij Sporza. "Dat ze een reactie heeft, is niet onlogisch. We hebben nu wat kopzorgen, maar zullen de koppen bij elkaar steken en de beste beslissing nemen."

"Nemen we een berekend risico of helemaal geen risico? Dat is een moeilijke afweging. Niemand in deze ploeg denkt dat we niets kunnen rapen tegen Rusland."