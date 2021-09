Beachvolleyballers Dries Koekelkoren en Tom van Walle zetten punt achter profcarrière

Dries Koekelkoren en Tom van Walle maakten vandaag bekend dat ze niet langer professioneel bezig zullen zijn met beachvolleybal.

Sinds 2015 waren zij actief in het internationale circuit. Ze haalden ooit de twaalfde plek op de wereldranglijst.

"We mogen onszelf best als pioniers voor het Belgisch beachvolleybal bij de mannen bestempelen", zegt Tom van Walle. "Afgelopen avontuur was een traject met ups en downs maar het was net heel spannend om ons te bewijzen en op dat grote podium te geraken. Dat hebben we meermaals gedaan door van sterke teams te winnen, onder andere winst op het WK tegen Brouwer-Meeuwsen. Ik kijk met veel trots terug naar hoe we elkaar door dik en dun altijd zijn blijven steunen."

"Tom en ik werden in 2009 verrassend de Belgische kampioenen in ons eerste seizoen samen, dat is iets wat ik nooit zal vergeten. We werden wel pas profs in 2015. Een jaar later stonden we op twee punten van een deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Toen we in 2018 een topsportcontract kregen van Sport Vlaanderen en ondersteuning van het BOIC, betekende dat een echte boost", vult Koekelkoren aan.